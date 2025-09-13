13:48
Экономика

В КР рынок операций с казахским тенге продолжит работать в свободном режиме

Национальный банк Кыргызстана продлил свободу операций с тенге до 15 марта 2026 года. Об этом говорится в принятом правлением регулятора постановлении.

Отмечается, что приостановка временного порядка по проведению операций с казахским тенге коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями КР, пока остается в силе.

Иными словами, ограничения фактически остаются снятыми:

  • коммерческие банки и обменные бюро могут устанавливать курс тенге по рыночным условиям;
  • экспортеры и компании могут свободно рассчитываться тенге;
  • лимита не более 1 процента капитала по тенге у финансовых организаций нет.

Рынок операций с казахским тенге продолжает работать в свободном режиме без барьеров.
