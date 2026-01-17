14:15
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Экономика

В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters

В Казахстане тенге оказался под угрозой из-за краткосрочных инвестиций иностранных спекулянтов.  Он оказался в числе стран, куда в 2025 году хлынул поток «горячих денег», то есть средств, вложенных в расчете на быструю прибыль. Но в скором времени эта тенденция может измениться, сообщает Reuters

Падение доходов казахстанцев приняло обвальный характер. Экономический журналист Джон Синдрю отмечает, что в прошлом году инвесторы, преследующие краткосрочную выгоду, стали массово вкладываться в ценные бумаги развивающихся стран и пограничных экономик. Среди государств, чьи облигации оказались привлекательными для нерезидентов, он называет Казахстан.

По его словам, проблема в том, что приток «горячих денег» на так называемом кэрри-трейде может оказаться дестабилизирующим фактором.

Вложения в долговые бумаги Казахстана, номинированные в тенге, могут принести годовую прибыль в 16 процентов при ожидаемой инфляции в 11 процентов. Вкладываться в них выгоднее, чем в долларовые бонды. Инвесторы становятся уязвимыми перед колебаниями курса нацвалюты и изменениями внутренней денежно-кредитной политики — но такова суть кэрри-трейда.

Среди стран, чьи бумаги в 2025 году вдруг стали привлекательными для любителей кэрри-трейда, одни недавно объявляли дефолт (Замбия и Гана), а другие были вынуждены брать крупные займы у МВФ (Египет и Пакистан). Тем не менее долговой рынок пограничных экономик в национальных валютах за последнее десятилетие вырос втрое, достигнув триллиона долларов. Причем в 2025 году эта категория активов оказалась одной из наименее волатильных, поскольку завязанные на импорт экономики развивающихся стран не могут себе позволить резких колебаний курсов и проводят более агрессивные валютные интервенции.

Гана и Казахстан, традиционно выпускавшие облигации в долларах и евро, начали привлекать «горячие деньги» на более тонкие местные рынки, отмечает эксперт.

Массовый приход иностранных инвесторов может резко укрепить курс нацвалюты (как это и произошло с тенге в конце 2025 года, после повышения базовой ставки). Однако это не повод расслабляться. «Горячие деньги» уходят с рынка столь же внезапно, как и приходят. Аналитик отмечает, что Казахстан (наряду с Пакистаном и Сербией) не зря наращивает золотые резервы для подстраховки.

Крупные иностранные инвестиции в краткосрочные облигации в нацвалюте — обманчивый источник стабильности. Они могут лишь усугубить кризис, когда инвесторы попытаются все скопом выйти с рынка через очень узкие двери, — констатирует Джон Синдрю.

Аналитики ранее предупреждали, что резкое укрепление тенге в конце 2025 года может быть кратковременным. И если иностранные инвесторы вдруг решат массово выйти из ценных бумаг Казахстана, это чревато мгновенным обрушением курса.
https://24.kg/ekonomika/358227/
просмотров: 501
