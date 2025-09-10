09:54
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Экономика

Рубль резко подешевел, евро и юань дорожают. Курс валют на 10 сентября

Фото из интернета. Российский рубль обвалился, потеряв за сутки 1,3 процента стоимости по отношению к сому

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,8412 сома (рост на 0,24 процента). Максимум с начала августа. Причина — ослабление доллара на мировых рынках.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,8 сома, продажа — 102,79 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0568 сома (падение на 1,31 процента). Худший день за 2025 год.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,039 сома, продажа — 1,069 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1629 сома (снижение на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1425 сома, продажа — 0,1715 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2765 сома (рост на 0,11 процента). Плавное укрепление. Тренд: +0,6 процента за сентябрь.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 13,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342889/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 сентября
Рубль дешевеет, доллар стабилен, остальные валюты дорожают. Курс на 9 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 сентября
Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Валютный рынок Кыргызстана: как чувствует себя сом и что ждать в ближайшее время
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
В&nbsp;Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он&nbsp;выглядит сейчас В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
Цены на&nbsp;такси растут медленнее инфляции Цены на такси растут медленнее инфляции
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
10 сентября, среда
09:47
МВД хочет, чтобы президент КР мог вручать наградное оружие более одного раза МВД хочет, чтобы президент КР мог вручать наградное ору...
09:44
В Кыргызстане отмечается снижение цен на основные сезонные овощи
09:38
В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов
09:37
В КР запускают цифровую платформу для упрощения оценки качества ветпрепаратов
09:31
Телефон доверия для детей: за восемь месяцев поступило 47 тысяч 302 звонка