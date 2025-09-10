Рубль резко подешевел, евро и юань дорожают. Курс валют на 10 сентября

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, российского рубля и казахского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,8412 сома (рост на 0,24 процента). Максимум с начала августа. Причина — ослабление доллара на мировых рынках.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,8 сома, продажа — 102,79 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0568 сома (падение на 1,31 процента). Худший день за 2025 год.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,039 сома, продажа — 1,069 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1629 сома (снижение на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1425 сома, продажа — 0,1715 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2765 сома (рост на 0,11 процента). Плавное укрепление. Тренд: +0,6 процента за сентябрь.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 13,2 сома.