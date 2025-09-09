Рубль дешевеет, доллар стабилен, остальные валюты дорожают. Курс на 9 сентября

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,592 сома (рост на 0,41 процента). Максимум с 14 августа.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,08 сома, продажа — 103,07 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0708 сома (снижение на 0,15 процента). Новый антирекорд 2025 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,053 сома, продажа — 1,08 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1634 сома (рост на 0,49 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1402 сома, продажа — 0,1717 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,263 сома (рост на 0,09 процента). Тренд: +0,5 процента за сентябрь.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,8 сома.