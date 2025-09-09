09:37
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Экономика

Рубль дешевеет, доллар стабилен, остальные валюты дорожают. Курс на 9 сентября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает обновлять сентябрьские минимумы

Официальные курсы евро, казахстанского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,592 сома (рост на 0,41 процента). Максимум с 14 августа.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,08 сома, продажа — 103,07 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0708 сома (снижение на 0,15 процента). Новый антирекорд 2025 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,053 сома, продажа — 1,08 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1634 сома (рост на 0,49 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1402 сома, продажа — 0,1717 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,263 сома (рост на 0,09 процента). Тренд: +0,5 процента за сентябрь.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,8 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342729/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 сентября
Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Валютный рынок Кыргызстана: как чувствует себя сом и что ждать в ближайшее время
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
9 сентября, вторник
09:29
На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыше миллиарда сомов На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыш...
09:27
Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
09:26
Кабмин ликвидировал Республиканский центр ценообразования при Минстрое КР
09:25
Рубль дешевеет, доллар стабилен, остальные валюты дорожают. Курс на 9 сентября
09:12
Минэнерго предлагает заменить тарифные льготы малообеспеченным на монетизацию