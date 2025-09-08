10:01
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает дешеветь, достигнув очередного сентябрьского минимума

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,68 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1722 сома (рост на 0,22 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,54 сома, продажа — 102,51 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0724 сома (падение на 0,53 процента). Очередной минимум сентября. За две недели рубль потерял 4,3 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,087 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,43 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1417 сома, продажа — 0,168 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2518 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342546/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Валютный рынок Кыргызстана: как чувствует себя сом и что ждать в ближайшее время
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Популярные новости
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;4&nbsp;сентября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
8 сентября, понедельник
09:59
Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пресекли сотрудники ГКНБ Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пре...
09:58
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
09:55
Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу
09:55
В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас
09:49
В Стамбуле снова начались массовые протесты против властей Турции