Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября

Официальные курсы евро, казахского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,68 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,1722 сома (рост на 0,22 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,54 сома, продажа — 102,51 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0724 сома (падение на 0,53 процента). Очередной минимум сентября. За две недели рубль потерял 4,3 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,087 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,43 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1417 сома, продажа — 0,168 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2518 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,5 сома.