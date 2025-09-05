09:52
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Экономика

Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает дешеветь, достигнув минимума с 20 августа 2025 года

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Казахский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,01 процента). Возвращение после небольшого падения к годовому максимуму.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,9492 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,26 сома, продажа — 102,26 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0781 сома (падение на 0,53 процента). Самое большое суточное снижение за последние две недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,07 сома, продажа — 1,094 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1619 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1425 сома, продажа — 0,1689 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2487 сома (рост на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,7 сома.
https://24.kg/ekonomika/342301/
просмотров: 358
