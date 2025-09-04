Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахстанского тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,437 сома (рост на 0,06 процента). Первое заметное изменение за 10 дней.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,9166 сома (рост на 0,16 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,15 сома, продажа — 102,15 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0838 сома (рост на 0,29 процента). Первое укрепление после 13 дней падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,098 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1619 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1382 сома, продажа — 0,1723 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2366 сома (рост на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,95 сома, продажа — 12,7 сома.