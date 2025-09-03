09:28
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября

Фото из интернета. Евро после достижения максимума за последний месяц за сутки резко подешевел

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,3821 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,14 сома, продажа — 87,58 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,7521 сома (падение на 0,78 процента). Достигнув вчера максимума, евро сегодня резко упал.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,95 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0807 сома (снижение на 0,18 процента). Обновлен минимум сентября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,162 сома (снижение на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1426 сома, продажа — 0,1715 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2257 сома (снижение на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,95 сома, продажа — 12,7 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341984/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 августа
Доллар и евро немного подорожали, рубль — подешевел. Курс валют на 29 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 августа
Рубль еще немного подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 28 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 августа
Доллар еще ослабел к сому, рубль начал дорожать. Курс валют на 27 августа
Популярные новости
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Индийская компания запускает золотодобычу в&nbsp;Кыргызстане Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане
Курс валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;1&nbsp;сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
09:27
Мигрантам из Кыргызстана предложили подумать о дополнительном образовании Мигрантам из Кыргызстана предложили подумать о дополнит...
09:17
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
09:10
В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
09:06
Сильный пожар произошел на рынке «Алкан» в Бишкеке
08:48
Офицер Минобороны КР смог посетить могилу погибшего в ВОВ прадеда в Беларуси
2 сентября, вторник
23:38
Музыка, подарки, темы. Мессенджер Telegram представил масштабное обновление