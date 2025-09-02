09:52
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Экономика

Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября

Фото из интернета. Курс евро по-прежнему заметно волатилен - резкий рост сменяется заметным падением

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня снизились, евро — вырос. Казахстанский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,3883 сома (снижение на 0,003 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,53 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5545 сома (рост на 0,49 процента). Максимум с середины августа. Причина: слабость доллара на мировых рынках.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,46 сома, продажа — 102,44 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0827 сома (снижение на 0,49 процента). Тренд августа: −1,7 процента (один из худших показателей).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,078 сома, продажа — 1,097 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1623 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1421 сома, продажа — 0,1699 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2505 сома (снижение на 0,02 процента). Итог августа: +0,6 процента (плавное укрепление).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,8 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341831/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 августа
Доллар и евро немного подорожали, рубль — подешевел. Курс валют на 29 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 августа
Рубль еще немного подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 28 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 августа
Доллар еще ослабел к сому, рубль начал дорожать. Курс валют на 27 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
Популярные новости
Насколько вырастут пенсии в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и&nbsp;госслужащих Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Бизнес
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
2 сентября, вторник
09:50
Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный план Джалал-Абада Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный п...
09:38
В Кыргызской профессиональной футбольной лиге новый исполнительный директор
09:34
Будьте бдительны. О причинах потребления наркотиков рассказали медики
09:30
KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
09:25
Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября