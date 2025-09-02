Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября

Официальные курсы доллара, российского рубля и китайского юаня снизились, евро — вырос. Казахстанский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,3883 сома (снижение на 0,003 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,53 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,5545 сома (рост на 0,49 процента). Максимум с середины августа. Причина: слабость доллара на мировых рынках.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,46 сома, продажа — 102,44 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0827 сома (снижение на 0,49 процента). Тренд августа: −1,7 процента (один из худших показателей).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,078 сома, продажа — 1,097 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1623 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1421 сома, продажа — 0,1699 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2505 сома (снижение на 0,02 процента). Итог августа: +0,6 процента (плавное укрепление).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,8 сома.