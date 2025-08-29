10:42
Экономика

В КР в обращение вводят новую коллекционную монету серии «Исторические события»

Национальный банк с 1 сентября 2025 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» серии «Исторические события».

Отмечается, что это делается в целях признания заслуг и роли выдающихся личностей в формировании и развитии современной кыргызской государственности.

Ранее указом президента за заслуги перед отечеством представителям политической элиты — национальным лидерам Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову, Ишеналы Арабаеву присвоено звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности».

Они стояли у истоков новой государственности в XX веке, заложив фундамент для формирования национальной идентичности и государственного устройства кыргызского народа. Их неустанная деятельность, направленная на развитие культуры, образования и экономики, а также борьба за права и самоопределение кыргызского народа, стали неоценимым вкладом в создание суверенного Кыргызстана.

На лицевой стороне монеты вокруг государственного флага Кыргызской Республики размещены портреты Абдыкерима Сыдыкова, Иманалы Айдарбекова, Жусупа Абдрахманова, Абдыкадыра Орозбекова, Ишеналы Арабаева. По окружности монеты расположена надпись «Азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар». В нижней части монеты указан номинал монеты (10) и графический знак сома ©.

На оборотной стороне монеты размещен герб Кыргызской Республики на фоне тундука в обрамлении стилизованного изображения кереге, решетчатых складных стенок юрты. В верхней и нижней части монеты расположена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики». В верхней части монеты указаны вес монеты (33 g) и проба металла (Ag 925). В нижней части монеты указан год выпуска монеты «2025».

Коллекционная монета «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.
