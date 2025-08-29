В КР в обращение вводят новую коллекционную монету серии «Исторические события»

Национальный банк с 1 сентября 2025 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» серии «Исторические события».
Отмечается, что это делается в целях признания заслуг и роли выдающихся личностей в формировании и развитии современной кыргызской государственности.
Ранее указом президента за заслуги перед отечеством представителям политической элиты — национальным лидерам Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову, Ишеналы Арабаеву присвоено звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности».
Они стояли у истоков новой государственности в XX веке, заложив фундамент для формирования национальной идентичности и государственного устройства кыргызского народа. Их неустанная деятельность, направленная на развитие культуры, образования и экономики, а также борьба за права и самоопределение кыргызского народа, стали неоценимым вкладом в создание суверенного Кыргызстана.
На оборотной стороне монеты размещен герб Кыргызской Республики на фоне тундука в обрамлении стилизованного изображения кереге, решетчатых складных стенок юрты. В верхней и нижней части монеты расположена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики». В верхней части монеты указаны вес монеты (33 g) и проба металла (Ag 925). В нижней части монеты указан год выпуска монеты «2025».
Коллекционная монета «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.