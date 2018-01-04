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Общество

Самоварных дел мастер. Секреты и ответы

Глаз у самоварных дел мастера Николая Коваленко острый, охотничий. Смотрит внимательно, иронично. Но если видит искренний интерес к своему увлечению, становится откровенным и щедро делится историями. А истории, как вы догадываетесь, даже возле одного самовара льются рекой, а уж если рядом столько красавцев — блестящих, пузатых, важных...

«Вы знаете, как запаять старинную трубу»? — спрашивает меня Николай Коваленко. И сам же отвечает: «Тут секрет знать надо. У меня тоже далеко не сразу получилось. Мучался страшно, что ни сделаю, как ни запаяю — течет самовар. Нашел знатока и секрет у него купил. Да, купил. А вы как думаете?»

Да я вообще никогда о самоварах не думала, пока не узнала, что есть такой человек, который собрал целую коллекцию. И не только собрал, он их еще и приводит в отличное состояние. Изделия буквально заново рождаются в его умелых руках.

Самовар — украшение любого стола

Первый самовар Николай купил, когда ему было лет 40, решил гостей побаловать.

— Самовар был старый, пришлось его облагородить. И так он понравился одним моим знакомым, что они выпросили его. Продал. И сразу захотелось купить себе новый. Стал узнавать, какие бывают изделия, где и что продают. Увидел, что встречаются разной формы, разных лет выпуска, заинтересовался и решил собрать коллекцию. И вот уже 15 лет не только собираю, но и восстанавливаю.

— А желание показать на выставке такую красоту было?

— Вывез один раз и пожалел. Транспортировка требует затрат, да еще и беречь чужое люди не умеют. Обязательно что-нибудь случается: то стукнут, то вмятину сделают, безответственно относятся. Не люблю выставки.

На мое замечание, что жаль прятать такую красоту, он улыбнулся и ответил: «У сына мои самовары стоят в магазине. Он продает экологически чистые продукты. Там они смотрятся очень органично».

— И стоят, наверное, дорого?

— Дорого. Вот, к примеру, обычный 7-литровый бывший в употреблении самовар советских времен стоит 7 тысяч сомов. А новый самовар такого же объема в Туле уже 18 тысяч. Понятно, что у редких экземпляров совсем другая цена, в разы больше. Я их и сам дорого покупаю.

Однажды увидел квадратный самовар — глаза загорелись, взял в свою коллекцию.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg» . Из коллекции Николая Коваленко, Бишкек, 2017 год

Еще несколько лет назад их в продаже было больше, сейчас купить трудно. Это все остатки хозяйства русских переселенцев прошлого и позапрошлого веков.

Знакомые, которые занимаются металлом, привозят что-то из Таласа, брал изделия и в Беловодском, а в Кара-Балте после китайцев уже ничего не найдешь. Все выгребли на металлолом.

Однажды в Оше видел самовар на 80-100 литров. Но такие не продают. Даже просить бесполезно. На юге считается, что свадьба без самовара — это и не свадьба вовсе.

Сам себе историк

— А какими экземплярами особенно дорожите?

— Старинными, конечно. Вот, например, изделия XIX века. У них на корпусе оттиски медалей 1896, 1898 годов, которых они удостоены на выставках. Есть экземпляр и постарше.

Вот изделие 1870 года. Читаем: Придворный фабрикант наследникъ И.Г.Баташова Николай Иванович Баташов. Сделано в Туле. И вот царский герб. А сама фабрика образовалась в 1825 году. Фамильное производство. Есть у меня изделия артели графа Воронцова, но в основном попадаются самовары Баташова, Шимарина, Слюзберга, Тейле, Козлова.

Вообще, в старину старались делать красиво. Это привлекает. И редкость, конечно. Говорят, что в Кыргызстане есть самовар в форме петушка. Но мне так и не показали его. Зато у меня есть своя редкость — афганский.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg» . Афганский самовар - гордость коллекционера Н.Коваленко

— А где вы его отыскали?

— На пункте приема металлолома, он медный. Позже увидел такой же в фильме про Афганистан. В него мало воды входит, да и растопить легко. Не хочу его отчищать, он и в таком виде хорош.

Слышал, что есть большая коллекция самоваров у одного из наших депутатов, но... он же их не реставрирует, а я восстанавливаю.

Известно, что глаз у коллекционера завидущий. Встретит забавные вещи — мимо не пройдет. Вот и у Николая Коваленко появились забавные подборки металлических предметов, вроде бы и не нужных в современной жизни: чугунный утюг, гирьки, подстаканники, ажурные вазочки. Но стоит только задуматься над тем, сколько труда вложено в их изготовление, как ценность их возрастает в разы. Про такие изделия уже сейчас можно сказать: редкость. Ну и красота, конечно.

Дело мастера боится

И действительно, мастерская Николая Коваленко, где проходил наш разговор, полна многочисленных деталей, краников, ручек, винтиков и заклепок. И все они постоянно идут в дело, говорит он.

«На один экземпляр, чтобы довести его до совершенства, уходит около месяца. Сначала я изделие полностью разбираю на части — отдельно носик, труба, ручки... Потом при помощи войлочного круга полирую пастой Гои. Делать это надо на маленьких оборотах, так как на высоких паста плавится и разлетается в разные стороны. И только потом заново собираю: припаиваю ручки и трубу. Практически полностью реанимирую», — рассказывает он.

Секретов в работе немало, их узнаешь по мере овладения мастерством и пополнения коллекции.

«У советских самоваров, выпущенных еще до перестройки, все ручки толстые, объемные, узорные. А после 90-х годов стали делать штамповку, не паяли их, а делали латунной сваркой. Это сразу же снижает качество изделия. Что касается старых самоваров, то деревянные ручки у них со временем практически полностью разрушаются и их приходится делать заново», — рассказывает Николай Коваленко.

«Но самое неприятное — возиться с клапанами. Они состоят из трех частей, и восстанавливать их — самая трудоемкая работа», — уточняет мастер.

— А где вы научились работе с металлом?

— Во-первых, это близко к моей профессии. В молодости я окончил автодорожный техникум по специальности техник-механик. Потом на СТО работал кузовным мастером, рихтовал автомобили, сейчас беру заказы на жестяные работы. Чтобы узнать все тонкости ремонта самоваров, ездил к специалистам. На это ушло года два. Не каждый хочет делиться секретами. Многому научился у радиаторщиков.

— Что шло с трудом?

— Сначала было тяжело паять бронзу, теперь делаю сам. Современные электроды есть для этого.

Самые дефицитные вещи — это паровой клапан, коронка на самовар и краники. Вот краники — вообще индивидуальная вещь. К каждому изделию — только свой подходит. Эти составляющие и теряются чаще всего.

Поехали люди на природу, взяли самовар, а перед возвращением, когда сливают воду, что-то упало в траву, и никто не заметил. Потом приходят, просят восстановить краник, коронку.

Намотай на ус

«Однажды, — рассказывает мастер, — восстановил клиенту самовар, а он одолжил его своему другу съездить на природу. И когда уже собирались домой, тот на машине наехал на самовар. Пришлось ремонтировать. И клиент сделал вывод: никому никогда больше в жизни не дам.

Теперь мало кто понимает тонкости обращения с самоваром. Вот одна из них. Когда вода начинает только закипать в самоваре, можно открыть крышку и увидеть, как выделяется кислород. И если перед самым крутым закипанием процесс приостановить, а для этого есть специальные заглушки, вода будет пахнуть дымком, впитает в себя этот запах. А если нет — будет просто кипяток.

Вода впитывает все запахи — и угольков, и фруктовых дров. В нашем регионе таких дров полно, надо ими и пользоваться.

Углем вообще топить нежелательно, колосники быстро прогорают, и приходится чинить. А чтобы добраться до колосников, надо трубу отрезать, а это проблемно и дорого. Поэтому рекомендую топить только дровами».

И таких секретов у Николая, как у любого мастера, немало.

Золотые руки

— Сын унаследовал ваше увлечение?

— Сделал 3-4 вещи и бросил. Эта работа требует терпения, усидчивости. Но ценность и красоту их понимает.

— А как жена относится?

— Сначала критиковала, а сейчас даже гордится тем, что у мужа золотые руки. Она у меня мусульманка. Я однажды подарил ей кунган и медную тарелку, на которой написана сура по-арабски. Понравилось. Была у меня и пиала, на которой тоже была сура написана. $100 предложили, и, бес попутал, отдал.

— Любая коллекция требует больших вложений, а как вы зарабатываете на жизнь?

— На базаре торгую железом: нахожу вещь, реанимирую и продаю.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg» . Из коллекции Николая Коваленко, Бишкек, 2017 год

— Что больше всего любите в работе с самоварами?

— Конечный результат. Когда стоит и блестит.
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