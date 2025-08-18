ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о необходимости своевременной подачи налоговой отчетности во избежание применения штрафных санкций.

В случае нарушения установленных законодательством сроков представления отчетности к налогоплательщикам применяются штрафы:

1 тысяча сомов — для физических лиц;

3 тысячи сомов — для индивидуальных предпринимателей;

7 тысяч сомов — для юридических лиц;

7 тысяч сомов — за несвоевременную подачу единой налоговой декларации организаций и индивидуальных предпринимателей.

При этом не обязаны представлять единую налоговую декларацию физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность:

— на едином налоге по ставке 0, 0,1, 0,5 и 1 процент;

— ведущие деятельность (предпринимательская, трудовая) на основе патента;

— осуществляющие деятельность в зонах с особым торговым режимом;

— крестьянские (фермерские хозяйства) без образования юридического лица.

С 1 января 2025 года представление налоговой отчетности с нулевыми показателями, включая за прошлые периоды, не является обязательным.

Налоговые санкции начисляются автоматически системой Налоговой службы и фиксируются в лицевом счете налогоплательщика за каждый случай просрочки.

В случае невозможности представить отчетность в установленный срок налогоплательщик имеет право подать заявление о продлении срока на 30 календарных дней через личный «Кабинет налогоплательщика». Заявление подается до наступления установленного срока сдачи отчетности.

Данное правило не распространяется на отчетность по косвенным налогам при импорте товаров из государств — членов ЕАЭС.

Санкции не применяются:

по неналоговым платежам и страховым взносам — они регулируются другими законами;

при форс-мажоре — отмена возможна по решению кабмина;

если налоговый орган официально продлил срок.

Продление срока сдачи отчетности не изменяет срок уплаты налога.