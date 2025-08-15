09:36
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Экономика

Доллар подорожал к сому, рубль стабилизировался. Курс валют на 15 августа

Фото из интернета. Впервые за долгое время курс российского рубля к сому стабилизировался

Официальные курсы доллара и китайского юаня выросли, евро — снизился. Российский рубль и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,3788 сома (рост 0,03 процента). Первое укрепление за четыре дня.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,17 сома, продажа — 87,62 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 101,9667 сома (снижение 0,35 процента). Коррекция после резкого роста накануне.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,11 сома, продажа — 102,11 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,0964 сома (без изменений). Стабилизировался после падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,112 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1367 сома, продажа — 0,1725 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1802 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339706/
