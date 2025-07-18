ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку угольных месторождений

ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку и разведку угольных месторождений, четыре из которых находятся в активной эксплуатации. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, среди них месторождения «Загара-2» и «Урмизан-3», расположенные в южном регионе страны. По остальным лицензиям в настоящее время ведутся геологоразведочные и проектные работы.

Также отмечается, что для обеспечения населения доступным углем в осенне-зимний период ГП «Кыргызкомур» заключило договора с 75 топливными складами, расположенными по всей территории республики, что гарантирует бесперебойное снабжение углем в регионах.