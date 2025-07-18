13:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку угольных месторождений

ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку и разведку угольных месторождений, четыре из которых находятся в активной эксплуатации. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, среди них месторождения «Загара-2» и «Урмизан-3», расположенные в южном регионе страны. По остальным лицензиям в настоящее время ведутся геологоразведочные и проектные работы.

Также отмечается, что для обеспечения населения доступным углем в осенне-зимний период ГП «Кыргызкомур» заключило договора с 75 топливными складами, расположенными по всей территории республики, что гарантирует бесперебойное снабжение углем в регионах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336722/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Жыкынкы үч жылда Кыргызстанда 51 чакан ГЭС ишке берилет. Тизме
ОАО «Чакан ГЭС» объявило тендер на реконструкцию Лебединовской ГЭС
Садыр Жапаров Сузак районунда Көк-Арт чакан ГЭСин ачты
Начало строительства Орто-Токойской ГЭС: завтра состоится закладка капсулы
Плавучую солнечную электростанцию построят вблизи Бишкека
Строительство Орто-Токойской малой ГЭС оценили почти в $36 миллионов
ОАО «Чакан ГЭС» получит два миллиарда сомов из госбюджета
«Чакан ГЭС» получит $22,9 миллиона на строительство малой ГЭС «Бала-Саруу»
Руководство «Чакан ГЭС» считает, что мусор должны убрать местные власти
Предприятие «Чакан ГЭС» засоряет прилегающую территорию
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
К&nbsp;осени в&nbsp;Кыргызстане завершат строительство девяти &laquo;умных&raquo; теплиц К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Казахстан усилил досмотр фур на&nbsp;границе с&nbsp;Россией: комментарий таможенников Казахстан усилил досмотр фур на границе с Россией: комментарий таможенников
Доллар, евро и&nbsp;российский рубль подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;июля Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 16 июля
Бизнес
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
18 июля, пятница
13:46
Кинематографисты четырех стран поддержали создание Евразийской киноакадемии Кинематографисты четырех стран поддержали создание Евра...
13:29
ОАО «Чакан ГЭС» получило 21 лицензию на разработку угольных месторождений
13:29
Кабмин уточнил порядок уплаты страховых взносов. Кого это касается?
13:28
Рабочие повредили водопроводную трубу, вода заливает улицу Матросова в Бишкеке
13:23
Республиканский центр крови заставляет доноров ждать приема снаружи