08:46
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Экономика

Строительство Орто-Токойской ГЭС выполнено на 68 процентов

Строительство Орто-Токойской ГЭС продолжается и выполнено на 68 процентов. Об этом сообщили в ОАО «Чакан ГЭС».

По данным компании, основные работы сейчас ведутся по возведению здания ГЭС, где разместят машинный зал, оборудование и диспетчерскую.  

Рабочие проводят монтаж и сборку спиральных камер гидроагрегатов, бетонирование водоприемной шахты, арматурно-опалубочные работы помещений оперативного управления и распределительной установки РУ-10 кВ, а также монтаж стальных опор и бетонирование тоннеля.

Отмечается, что проект позволит повысить надежность энергоснабжения и обеспечить дополнительную генерацию электроэнергии. Завершение строительства Орто-Токойской ГЭС ожидается в первой половине 2026 года.

Напомним, мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343753/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
ГП «Кыргызкомур» получило 21 лицензию на разработку угольных месторождений
Жыкынкы үч жылда Кыргызстанда 51 чакан ГЭС ишке берилет. Тизме
Строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Что уже сделали
ОАО «Чакан ГЭС» объявило тендер на реконструкцию Лебединовской ГЭС
Садыр Жапаров Сузак районунда Көк-Арт чакан ГЭСин ачты
Начало строительства Орто-Токойской ГЭС: завтра состоится закладка капсулы
Плавучую солнечную электростанцию построят вблизи Бишкека
Строительство Орто-Токойской малой ГЭС оценили почти в $36 миллионов
Из Орто-Токойского водохранилища вытащили 1,5 километра браконьерских сетей
ОАО «Чакан ГЭС» получит два миллиарда сомов из госбюджета
Популярные новости
Кумтор: как распределялись доходы от&nbsp;золота при шести президентах Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Средняя зарплата в&nbsp;Кыргызстане вырастет до&nbsp;62&nbsp;тысяч сомов, прогнозирует Минфин Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Рубль начал дорожать, тенге и&nbsp;юань подешевели. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;сентября Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
17 сентября, среда
08:35
Сейсмостойкость строительства в КР будут обеспечивать при помощи еврокодов Сейсмостойкость строительства в КР будут обеспечивать п...
08:16
Строительство Орто-Токойской ГЭС выполнено на 68 процентов
08:13
Жалуйтесь! Чиновникам кабмина презентовали информационную систему «Отзывы»
08:05
Трое жителей Кара-Суу брали кредиты, используя поддельные документы
07:21
В Иссык-Кульской области сегодня произошло землетрясение: оно не ощущалось
16 сентября, вторник
23:39
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
23:17
Капитальный ремонт 36 трансформаторов провели в Иссык-Атинском районе
22:48
Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии
22:44
Золото обновило рекорд, подорожав выше $3 тысяч 735 за унцию