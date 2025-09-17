Строительство Орто-Токойской ГЭС выполнено на 68 процентов

Строительство Орто-Токойской ГЭС продолжается и выполнено на 68 процентов. Об этом сообщили в ОАО «Чакан ГЭС».

По данным компании, основные работы сейчас ведутся по возведению здания ГЭС, где разместят машинный зал, оборудование и диспетчерскую.

Рабочие проводят монтаж и сборку спиральных камер гидроагрегатов, бетонирование водоприемной шахты, арматурно-опалубочные работы помещений оперативного управления и распределительной установки РУ-10 кВ, а также монтаж стальных опор и бетонирование тоннеля.

Отмечается, что проект позволит повысить надежность энергоснабжения и обеспечить дополнительную генерацию электроэнергии. Завершение строительства Орто-Токойской ГЭС ожидается в первой половине 2026 года.

Напомним, мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 мегаватт.