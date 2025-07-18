Итальянцы хотят заняться выращиванием и переработкой конопли в Казахстане. Вопрос среди прочих обсуждался на встрече президента аграрной организации Unione Coltivatori Italiani Марио Серпилло и заместителей председателя правления KAZAKH INVEST Азамата Кожанова и Мадияра Султанбека. Об этом сообщается на сайте компании.

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Уточняется, что стороны обсудили возможность реализации инвестиционного проекта в Казахстане по выращиванию и глубокой переработке промышленной конопли с последующим использованием для производства текстиля, строительных материалов и лекарственных средств.

В рамках проекта планируется отработка агротехнологий на земельных участках площадью до 100 гектаров в различных регионах страны с последующим масштабированием. Обсуждалось использование сортов промышленной конопли, соответствующих международным стандартам по содержанию тетрагидроканнабинола не более 0,3 процента, что исключает психоактивные свойства растения и классифицирует его как техническое сырье.

Unione Coltivatori Italiani — одна из старейших профессиональных аграрных организаций Италии, основанная в 1920-х годах. Объединяет более 300 тысяч членов, включая фермеров,

агропредпринимателей и переработчиков сельхозпродукции.