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Общество

В Панфиловском районе уничтожили около тонны дикорастущей конопли

7 июля на территории Панфиловского района прошла профилактическая операция «Кара-Куурай», организованная сотрудниками районной милиции при участии представителей местной власти. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе мероприятия обнаружили участки с дикорастущей коноплей. Всего уничтожено около 1 тонны растения.

Также сотрудники провели разъяснительную работу среди жителей района, где напомнили о запрете на выращивание и использование растений, содержащих наркотические средства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335505/
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