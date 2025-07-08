В Панфиловском районе уничтожили около тонны дикорастущей конопли

7 июля на территории Панфиловского района прошла профилактическая операция «Кара-Куурай», организованная сотрудниками районной милиции при участии представителей местной власти. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе мероприятия обнаружили участки с дикорастущей коноплей. Всего уничтожено около 1 тонны растения.

Также сотрудники провели разъяснительную работу среди жителей района, где напомнили о запрете на выращивание и использование растений, содержащих наркотические средства.