22:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Страны ЕАЭС обсудили подходы к формированию общего финансового рынка

Страны ЕАЭС обсудили подходы к формированию общего финансового рынка союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, консультативный комитет по финансовым рынкам ЕЭК обсудил подходы к дальнейшему формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза, гармонизации и совершенствованию законодательства.

Также одобрен отчет о ходе реализации плана мероприятий по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка за 2024 год.

«Формирование гармонизированных требований к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков является одним из необходимых условий создания общего финансового рынка ЕАЭС», — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Одобрены рекомендации о согласованных предложениях по гармонизации законодательства государств союза в части глоссария и установления требований к брокерам на рынке ценных бумаг и в сфере допуска страховых организаций на общий финансовый рынок ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334152/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Последствия введения в США новых пошлин: финансовые рынки мира лихорадит
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля в&nbsp;Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и&nbsp;страховых взносов С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов
Сом подешевел к&nbsp;основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;23&nbsp;июня Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня
По&nbsp;росту ВВП Кыргызстан в&nbsp;2025 году обгонит все страны Центральной Азии и&nbsp;ЕАЭС По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, включая доллар. Курс на&nbsp;24&nbsp;июня Сом подорожал ко всем основным валютам, включая доллар. Курс на 24 июня
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
25 июня, среда
22:19
В Бишкеке проходит выставка «Следы времени», посвященная 90-летию Музея ИЗО В Бишкеке проходит выставка «Следы времени», посвященна...
22:01
Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали три бронзы
21:48
В Берлине может пройти референдум о запрете на авто. Нужно 170 тысяч подписей
21:23
Страны ЕАЭС обсудили подходы к формированию общего финансового рынка
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июня: местами дожди