Страны ЕАЭС обсудили подходы к формированию общего финансового рынка союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, консультативный комитет по финансовым рынкам ЕЭК обсудил подходы к дальнейшему формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза, гармонизации и совершенствованию законодательства.

Также одобрен отчет о ходе реализации плана мероприятий по гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка за 2024 год.

«Формирование гармонизированных требований к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков является одним из необходимых условий создания общего финансового рынка ЕАЭС», — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Одобрены рекомендации о согласованных предложениях по гармонизации законодательства государств союза в части глоссария и установления требований к брокерам на рынке ценных бумаг и в сфере допуска страховых организаций на общий финансовый рынок ЕАЭС.