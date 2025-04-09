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Экономика

Доллар вырос, остальные валюты упали. Курсы на 9 апреля

Официальный курс доллара за сутки повысился, тогда как курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня незначительно снизились.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка — 87,0571 сома (рост — 0,26 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 95,2187 сома (снижение — 0,26 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 95,35 сома, продажа — 96,35 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР — 1,0135 сома (снижение — 0,44 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 1,005 сома, продажа — 1,028 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Национального банка — 0,1676 сома (снижение — 0,12 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1865 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 11,8648 сома (снижение — 0,1 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах за последние два часа: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325329/
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