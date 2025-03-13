Рубль заметно подорожал и превысил отметку в 1 сом. Курсы валюты на 13 марта

Фото из интернета. Российский рубль впервые за долгое время превысил отметку в 1 сом

Официальные курсы доллара, евро и российского рубля выросли по отношению к сому, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Отмечено совсем незначительное изменение курса доллара. Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро за последние сутки немного подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 94,78 сома, продают — по 95,76 сома. Официальный курс — 95,5041 сома (рост — 0,04 процента).

Российский рубль вновь заметно подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,955 сома, продают — по 1,027 сома. Курс Национального банка — 1,0196 сома (скачок — 2,04 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1904 сома. Официальный курс — 0,1788 сома (снижение — 0,06 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,9 сомов, продают — по 12,55 сома. Официальный курс — 12,0761 сома (снижение — 0,14 процента).