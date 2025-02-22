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Экономика

Правила налогообложения импорта и местных товаров с 23 февраля меняются — ГНС

Правила налогообложения импорта и местных товаров с 23 февраля в Кыргызстане изменятся. Об этом напоминает Налоговая служба.

Уточняется, что вступает в силу новый перечень товаров с установленными ценами для импортеров из стран ЕАЭС, а также для предпринимателей, производящих товары в нашей республике.

Напомним, согласно постановлению кабинета министров от 2023 года, облагаемая стоимость импортируемых товаров применялась только к налогоплательщикам, осуществляющим ввоз продукции на территорию КР из государств ЕАЭС.

Новым постановлением кабмина от 5 февраля 2025-го утвержден порядок определения и применения налоговой базы НДС.

«Теперь он распространяется не только на облагаемую стоимость импортируемых товаров, но и на стоимость поставки продукции отечественного производства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320753/
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