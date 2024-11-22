Кыргызстан отменил двойное налогообложение с Азербайджаном

Ратифицировано соглашение между Кыргызстаном и Азербайджаном об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избегания налогообложения. Закон подписал президент Садыр Жапаров.

Закон принят Жогорку Кенешем 23 октября 2024 года.

Пресс-служба президента сообщает, что основными задачами соглашения являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонения от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашения, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств для обеспечения выполнения положений соглашения.

«Соглашение создаст условия иностранным компаниям для инвестирования в различные отрасли экономики нашей страны», — говорится в сообщении.