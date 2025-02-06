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Экономика

Сом подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 6 февраля

Фото из интернета. Рубль последние несколько дней ведет себя очень нестабильно — после резкого падения, он вновь начал расти в цене

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,31 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро продолжает дорожать и вновь преодолел отметку в 90 сомов. Сегодня его покупают в среднем по 90,5 сома, продают — по 91,49 сома. Официальный курс — 90,9786 сома (рост — 0,67 процента).

Российский рубль также подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,878 сома, продают — по 0,907 сома. Курс Национального банка — 0,8774 сома (рост — 2,24 процента).

Курс казахского тенге тоже снизился. Сегодня его покупают по 0,1156 сома, продают — по 0,184 сома. Официальный курс — 0,1695 сома (рост — 1,07 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,55 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0254 сома (снижение — 0,29 процента).

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