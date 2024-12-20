Кыргызстан стал ключевым получателем инвестиций из Казахстана. Об этом говорится в отчете Евразийского банка развития за первое полугодие 2024-го.

Уточняется, что общий объем накопленных прямых взаимных инвестиций в странах Центральной Азии составил $834 миллиона. Это на 40 процентов больше, чем в 2022 году.

Кыргызстан стал ключевым получателем этих средств. Из $834 миллионов накопленных взаимных инвестиций $671 миллион пришелся на Казахстан, при этом 55,7 процента из этой суммы были направлены в КР.

В отчете также указано, что обрабатывающая промышленность демонстрирует наибольшую привлекательность для инвесторов — приток капиталовложений увеличен на $1,1 миллиард за последние полтора года. В агропромышленном комплексе также отмечается значительный рост: объем инвестиций составил $2,2 миллиарда (рост — 22 процента).

ЕАБР прогнозирует усиление взаимных экономических связей между государствами Центральной Азии, что приведет к росту объема капитальных вложений.