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Экономика

Рубль и тенге ощутимо подешевели по отношению к сому. Доллар немного подорожал

Фото из интернета. Российский рубль и казахский тенге после недели восстановления вновь начали терять свои позиции

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому, доллара — повысился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,71 сома, продают — по 87,15 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,8 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,74 сома, продают — по 91,72 сома. Официальный курс — 91,1877 сома (снижение — 0,3 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,804 сома, продают — по 0,859 сома. Курс Национального банка — 0,8533 сома (падение — 1,53 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1154 сома, продают — по 0,183 сома. Официальный курс — 0,168 сома (падение — 1,7 процента).

Китайский юань также подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9472 сома (снижение — 0,15 процента).

  • С начала 2024 года НБ КР провел 24 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 11 — по продаже на общую сумму $570 миллионов 850 тысяч.

  • В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313913/
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