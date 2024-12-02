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Экономика

Торговая компания Кыргызстана сможет открывать дочерние общества за рубежом

ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» сможет открывать дочерние общества за рубежом. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров подписал изменения в распоряжение о ее создании.

Отмечается, что ОАО со стопроцентным участием государства в уставном капитале в порядке, установленном законодательством, помимо своих филиалов и представительств, также имеет право учреждать дочерние общества в иностранных государствах.

Установлено, что ОАО «Торговая компания» и его дочерние общества для достижения своих целей вправе:

  • аккредитовывать (разрешать) другие юридические лица, независимо от формы собственности, на заключение контрактов, предметом которых является торговля товарами и услугами (в том числе без реальной конечной поставки на территорию КР), с целью мониторинга рынка закупаемых товаров и услуг и систематизации данного потока;
  • устанавливать отдельные положения по расчетам в отношении субъектов внешнеэкономической деятельности при заключении контрактов, предметом которых является торговля товарами и услугами (в том числе без реальной конечной поставки на территорию КР).

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» является Жанышбек уулу Назарбек, учредителем — Министерство экономики и коммерции.

ОАО «Торговая компания» создано 23 августа 2024 года. Оно должно упорядочить торговую деятельность и будет служить инструментом контроля финансовых операций по видам торговых сделок.

В уставе указано, что главные задачи компании включают ведение международной торговли, организацию и контроль финансовых операций, таких как переводы валюты и расчеты с зарубежными партнерами, управление валютными рисками и обеспечение финансовой стабильности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312815/
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