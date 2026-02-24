15:33
Экономика

ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» ликвидировано — приказ Минюста

ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» ликвидировано. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, Торговая компания КР ликвидирована 10 февраля в соответствии с приказом Министерства юстиции № 1184-к.

В настоящее время ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» не является владельцем домена TRADECO.KG, не осуществляет через него деятельность и не несет ответственности за размещенную на этом интернет-ресурсе информацию, проинформировали в ведомстве.

Торговая компания КР со 100-процентным участием государства в уставном капитале создана распоряжением кабмина 23 августа 2024 года. Учредителем выступало Министерство экономики.

Отмечалось, что она создана для мониторинга торговых потоков, в которых участвуют кыргызстанские фирмы, а также для упорядочивания такой деятельности и контроля финансовых операций по соответствующим сделкам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363343/
