Доллар вновь стал дешевле 85 сомов, снизились курсы и других основных валют

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге снизились относительно сома. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,68 сома, продают — по 85,17 сома. Номинальный курс Национального банка — 84,9152 сома (снижение — 0,16 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 93,05 сома, продают — по 94,05 сома. Официальный курс — 94,0521 сома (снижение — 0,25 процента).

Российский рубль за последние сутки немного подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,916 сома, продают — по 0,951 сома. Курс Национального банка — 0,926 сома (снижение — 0,15 процента).

Курс казахского тенге за сутки также немного снизился. Сегодня его покупают по 0,1217 сома, продают — по 0,1912 сома. Официальный курс — 0,1763 сома (снижение — 0,17 процента).