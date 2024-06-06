Доллар продолжает падать, а российский рубль растет по отношению к сому

За последние сутки курсы российского рубля и евро выросли по отношению к сому. Доллар и тенге подешевели. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,1 сома, продают по 95,1 сома. Официальный курс — 95,9624 сома (снижение на 0,31 процента).

Российский рубль за последние сутки подрос. Сегодня в столице его покупают по 0,975 сома, продают по 0,995 сома. Курс НБ КР — 0,9832 сома (рост на 0,03 процента).

Курс казахского тенге за сутки снизился. Сегодня его покупают по 0,136 сома, продают по 0,205 сома. Официальный курс — 0,1947 сома (снижение на 0,41 процента).