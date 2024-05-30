Сом подорожал относительно российского рубля, доллара, евро и тенге

За последние сутки курсы российского рубля, доллара, евро и тенге снизились по отношению к сому. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,57-87,8 сома, продают — по 88,2-88,3 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,7 сома (снижение на 0,23 процента).

Читайте по теме Спроса на валюту нет. Нацбанк о том, почему дешевеет доллар

Евро также подешевел. Сегодня его покупают по 94,43-95 сомов, продают — по 95,2-95,43 сома. Официальный курс — 95,0543 сома (рост — 0,52 процента).

Российский рубль после роста начал вновь дешеветь. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,971-0,98 сома, продают — по 0,985-0,99 сома. Курс Национального банка — 0,9874 сома (падение — 0,38 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1382-0,1393 сома, продают — по 0,2-0,205 сома. Официальный курс — 0,1981 сома (снижение на 0,45 процента).

Нацбанк Кыргызстана в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала 2024 года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024 года Нацбанк изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.