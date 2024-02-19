В Кыргызстане рубль продолжает дешеветь

В Кыргызстане продолжает снижаться стоимость российского рубля. Он остается дешевле сома.

Сегодня рубль покупают по 0,95-0,965 сома, продают по 0,98-0,99 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 0,97 сома (снижение на 0,65 процента).

Казахский тенге остается стабильным. Сегодня его покупают по 0,135-0,139 сома, продают по 0,2-0,208 сома. Официальный курс составляет 0,1993 сома (снижение на 0,15 процента).

Евро, наоборот, отыграл позиции и за выходные немного подорожал. Курс покупки составляет 96-96,2 сома, продажи — 97-97,1 сома. Номинальный курс — 96,3161 сома (рост на 0,37 процента).

Доллар США остается стабильным. Сегодня его покупают по 89,2-89,43 сома, продают по 89,7-89,72 сома при официальном курсе 89,43 сома.