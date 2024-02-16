В Кыргызстане рубль снова стал дешевле сома

В Кыргызстане снова снизился курс российского рубля. В итоге он стал дешевле сома.

Сегодня рубль покупают по 0,955-0,97 сома, продают по 0,985-0,99 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 0,9763 сома (снижение на 0,17 процента).

Немного подешевел и казахский тенге. Сегодня его покупают по 0,125-0,139 сома, продают по 0,2-0,21 сома. Официальный курс составляет 0,1996 сома (снижение на 0,2 процента).

Евро, наоборот, отыграл позиции и за последние сутки подорожал на 30-40 тыйынов. Курс покупки составляет 95,5-96 сомов, продажи — 96,6-97 сомов. Номинальный курс — 95,9629 сома (рост на 0,27 процента).

Доллар США остается стабильным. Сегодня его покупают по 89,2-89,43 сома, продают по 89,7-89,72 сома при официальном курсе 89,43 сома.

Фото на главной: «Sputnik Кыргызстан» — 100 сомов и 100 рублей