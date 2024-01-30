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Экономика

В 2023 году курс доллара США к сому вырос почти на 4 процента

В целом официальный курс доллара США к сому в прошлом году вырос на 3,97 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, в 2023-м динамика курса доллара США к сому была разнонаправленной. Она колебалась от 85,6 до 89,3 сома. И для сглаживания резких колебаний обменного курса Нацбанк проводил интервенции. Всего их было 14 на $655,7 миллиона. С октября прошлого года НБ КР не проводил интервенций, потому что в этом не было необходимости.

«Относительно ожиданий мы придерживаемся плавающего обменного курса, поэтому курс валюты будет зависеть от спроса и предложения на внутреннем рынке и факторов, которые могут оказывать влияние на курс валюты», — подчеркнула Аида Карабаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285362/
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