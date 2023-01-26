Страны Азии объединяются для устойчивости экономик и защиты инвестиций

Организация экономического сотрудничества (ОЭС), объединяющая десять стран Южной, Центральной и Западной Азии намерена превратить свой регион в блок взаимосвязанных и устойчивых экономик. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хусрав Нозири в Ташкенте (Узбекистан).

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности является либерализация торговли и защита инвестиций. Кроме того, страны собираются сосредоточиться на развитии транспортно-логистических и торговых коридоров.

«ОЭС — это межправительственный экономический форум десяти стран Южной Центральной и Западной Азии. Мы преисполнены решимости превратить регион в блок взаимосвязанных, устойчивых экономик, посредством надлежащего управления, а также ускорения торговой деятельности», — отметил Хусрав Нозири на брифинге по итогам прошедшего 26-го заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.

Он также сообщил, что в странах — членах ОЭС активно занимаются обеспечением энергетической безопасности. Для этого создаются региональные энергетические коридоры, внедряются чистые источники энергии. Страны также активно развивают промышленную кооперацию, туризм, занимаются охраной окружающей среды.

В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, а также руководители специализированных агентств, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС.

ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году. В ее состав входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. С 1995-го ОЭС имеет статус наблюдателя в ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС).