Главный специалист управления высшего, среднего и профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Асан кызы рассказала на брифинге о главных трудностях и достижениях в рамках евразийского образовательного пространства.

По ее словам, перед странами стоят общие вызовы, в том числе:

модернизация образовательных программ;

развитие цифровой инфраструктуры;

рост конкуренции на глобальном рынке труда;

подготовка кадров нового поколения.

Именно поэтому объединение усилий, выработка общей стратегии жизненно важны.

«Кыргызстан активно участвует в евразийской интеграции в сфере образования. С 1993 года действует Кыргызско-Российский Славянский университет, это уникальный пример стратегического партнерства двух государств. Вуз реализует двухдипломное образование и является признанным флагманом евразийского гуманитарного сотрудничества. Университеты нашей республики сотрудничают с вузами стран ЕАЭС, СНГ и Азии через международные консорциумы и сетевые университеты. В том числе это университет Шанхайской организации сотрудничества, ассоциации педагогических вузов, Евразийский сетевой университет», — сказала Айнура Асан кызы.

Она добавила, что создано три российско-кыргызских консорциума — технический, аграрный и медицинский, которые охватывают более 50 университетов и реализуют свыше 80 программ академической мобильности, магистратуры и подготовки кадров.

Действует более 20 совместных образовательных программ по 11 направлениям с вузами России, Казахстана, Беларуси и Армении. Ежегодно сотни студентов и преподавателей участвуют в программах академической мобильности.

По словам Айнуры Асан кызы, несмотря на достигнутые результаты, республика сталкивается с рядом системных барьеров:

несовместимость образовательных программ и академических календарей;

недостаточное финансирование мобильности студентов и преподавателей;

значительная разница в стоимости обучения между странами; неполное признание дипломов и ученых степеней, хотя имеется ряд подписанных межправительственных, как многосторонних, так и двусторонних, межгосударственных соглашений;

разрозненность подходов к обеспечению качества образования.

Главный специалист управления высшего, среднего и профессионального образования добавила, что для создания более адаптированного образовательного единого пространства предлагаются:

гармонизация программ и признание квалификации;

сближение образовательных стандартов и внедрение единых квалификационных рамок;

создание платформы автоматической верификации дипломов и академических кредитов;

создание евразийского фонда совместных образовательных программ;

учреждение стипендиальной и проектной программы по модели Erasmus и DAAD;

расширение грантовых квот Россотрудничества;

развитие цифровой академической структуры;

поддержка совместных научных проектов, запуск грантов для молодых ученых и так далее.

По словам Айнуры Асан кызы, основные преграды — это финансовые вопросы.