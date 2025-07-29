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Общество

Несовместимость программ — одна из проблем в образовательном пространстве ЕАЭС

Главный специалист управления высшего, среднего и профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Асан кызы рассказала на брифинге о главных трудностях и достижениях в рамках евразийского образовательного пространства.

По ее словам, перед странами стоят общие вызовы, в том числе:

  • модернизация образовательных программ;
  • развитие цифровой инфраструктуры;
  • рост конкуренции на глобальном рынке труда;
  • подготовка кадров нового поколения.

Именно поэтому объединение усилий, выработка общей стратегии жизненно важны.

«Кыргызстан активно участвует в евразийской интеграции в сфере образования. С 1993 года действует Кыргызско-Российский Славянский университет, это уникальный пример стратегического партнерства двух государств. Вуз реализует двухдипломное образование и является признанным флагманом евразийского гуманитарного сотрудничества. Университеты нашей республики сотрудничают с вузами стран ЕАЭС, СНГ и Азии через международные консорциумы и сетевые университеты. В том числе это университет Шанхайской организации сотрудничества, ассоциации педагогических вузов, Евразийский сетевой университет», — сказала Айнура Асан кызы.

Она добавила, что создано три российско-кыргызских консорциума — технический, аграрный и медицинский, которые охватывают более 50 университетов и реализуют свыше 80 программ академической мобильности, магистратуры и подготовки кадров.

Действует более 20 совместных образовательных программ по 11 направлениям с вузами России, Казахстана, Беларуси и Армении. Ежегодно сотни студентов и преподавателей участвуют в программах академической мобильности.

По словам Айнуры Асан кызы, несмотря на достигнутые результаты, республика сталкивается с рядом системных барьеров:

  • несовместимость образовательных программ и академических календарей;
  • недостаточное финансирование мобильности студентов и преподавателей;
  • значительная разница в стоимости обучения между странами; неполное признание дипломов и ученых степеней, хотя имеется ряд подписанных межправительственных, как многосторонних, так и двусторонних, межгосударственных соглашений;
  • разрозненность подходов к обеспечению качества образования.

Главный специалист управления высшего, среднего и профессионального образования добавила, что для создания более адаптированного образовательного единого пространства предлагаются:

  • гармонизация программ и признание квалификации;
  • сближение образовательных стандартов и внедрение единых квалификационных рамок;
  • создание платформы автоматической верификации дипломов и академических кредитов;
  • создание евразийского фонда совместных образовательных программ;
  • учреждение стипендиальной и проектной программы по модели Erasmus и DAAD;
  • расширение грантовых квот Россотрудничества;
  • развитие цифровой академической структуры;
  • поддержка совместных научных проектов, запуск грантов для молодых ученых и так далее.

По словам Айнуры Асан кызы, основные преграды — это финансовые вопросы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337794/
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