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Экономика

Электронная накладная. В Налоговой не видят смысла переноса сроков внедрения

«Эффекта от переноса сроков внедрения электронной товарно-транспортной накладной не будет», — заявил сегодня во время круглого стола начальник управления контроля по внедрению механизма прослеживаемости товаров и контрольно-кассовых машин Налоговой службы Азат Алманбетов.

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По его словам, потребность в прослеживаемости движения товаров есть не только у Кыргызстана, но и у всех стран ЕАЭС. Россия и Беларусь провели пилотный проект по обмену данными по сопроводительным накладным. Он показал хорошие результаты.

«ЭТТН — это не первый проект для налогоплательщиков. Мы даем определенные сроки для перехода на эту систему. Как правило, при внедрении новых систем наши налогоплательщики присоединяются к концу срока либо по его истечении. Поэтому эффекта от продления сроков нет. Даже если дадим время, предприниматели бросят эту работу, будут ждать и после истечения срока будут требовать продления сроков. Мы привыкли к этому», — заключил Азат Алманбетов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256249/
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