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Экономика

В ЕАЭС впервые за 10 лет определили источник финансов для кооперации

Главы правительств стран Евразийского экономического союза впервые за 10 лет существования ЕЭК выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств объединения. Об этом сообщает промышленный блок Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что наиболее перспективные многосторонние проекты в ЕАЭС благодаря этому инструменту получат финансовую поддержку через субсидирование ставки по кредитам, выданным международными и национальными финансовыми организациями союза. Для дальнейшей организации работы государства подтвердили необходимость разработки единых правил и приоритетов по финансированию кооперационных проектов.

«Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали необходимость наделения комиссии новыми полномочиями для организации деятельности на наднациональном уровне по работе с проектами и оказанию финансовой поддержки. При этом ключевыми приоритетами для нас являются участие в проекте трех и более сторон, формирование добавленной стоимости в кооперационной цепочке, финансовая эффективность и устойчивость, рост объемов взаимной торговли и инвестиций», — рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

В соответствии с планами дальнейшей работы в этом направлении в течение 2023 года будут рассмотрены вопросы о новых полномочиях ЕЭК, разработке и принятии порядка финансирования, утверждении единых критериев и отраслей для реализации кооперационных проектов, детальном механизме финансирования и ряд других.

«Это позволит нам перейти на новый уровень интеграции в реальном секторе экономики», — резюмировал министр ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248788/
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