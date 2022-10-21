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Экономика

Объем взаимных кооперационных поставок в странах ЕАЭС возрос на 40 процентов

Во всех государствах — членах Евразийского экономического союза отмечается наращивание объемов промышленного производства. Об этом говорится в Докладе о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества.

Документ одобрили главы правительств на заседании Евразийского межправительственного совета. В нем говорится, что в целом по союзу этот показатель увеличился более чем на 5 процентов. А объем взаимных кооперационных поставок возрос на 40 процентов.

При этом с учетом происходящих изменений экономической конъюнктуры и внешних вызовов промышленным блоком Евразийской экономической комиссии совместно с госорганами стран ЕАЭС разработаны и представлены в докладе предложения по приоритетам дальнейшего развития интеграции в сфере промышленности.

«Доклад будет направлен в правительства союзных государств. Представленные в документе ориентиры развития промышленного сотрудничества на ближайшую перспективу станут важным инструментом координации действий, а также будут способствовать решению поставленных задач во всех сферах евразийской промышленной интеграции», — рассказали в блоке по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248770/
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