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Экономика

В Ереване сегодня соберутся премьер-министры стран ЕАЭС

20-21 октября в Ереване (Армения) в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза обсудят источники и механизмы финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках объединения, вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке союза и развития интегрированной информационной системы.

ЕЭК расскажет о ходе подготовки международных договоров по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации в ЕАЭС основных направлений промышленного сотрудничества, возможностях участия стран союза в функционировании российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.

Главы правительств обсудят и вопросы зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС в прошлом году.

Межправсовет рассмотрит состояние взаимной торговли стран объединения в 2021-м, совместные проекты по импортозамещению, первый пакет мероприятий ЕАЭС в рамках климатической повестки.

«Для развития в союзе электронной торговли складскими свидетельствами на сельхозпродукцию на заседании межправсовета планируется подписать соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках ЕАЭС таких свидетельств», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248544/
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