Пить только отечественное. Как власти порождают коррупцию и добивают общепит

В Кыргызстане продолжают обсуждать поправки в постановление правительства об упорядочении торговой деятельности. Эксперты уверены, что документ работать не будет.

Более того, он нарушает все возможные законодательные нормы и порождает коррупцию.

Но чиновники продолжают стоять на своем вопреки логике и здравому смыслу. Все это происходит на фоне регулярных заявлений о поддержке добросовестного бизнеса. Реальность традиционно оказывается очень далеко от обещаний власти. Более того, чиновники не особо и идут на диалог.

«По проекту об упорядочении торговой деятельности мы официально выразили свое мнение на портале, где документ размещен для общественного обсуждения. О дальнейшем развитии ситуации нам пока неизвестно», — рассказал 24.kg глава Ассоциации предприятий общественного питания Анатолий Деревинский.

Закрыть рестораны и кафе

Согласно данным Национального статистического комитета, за январь — сентябрь 2022 года сфера общепита предоставила услуг на 15 миллиардов 228,4 миллиона сомов. Это на 14,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Отрасль постепенно выходит из кризиса, в котором оказалась из-за пандемии коронавируса. И именно сейчас власти вместо поддержки решили ее просто добить. Сначала для общепита установили максимальные ставки единого налога. Компромиссный вариант ставок представлен общественности только сейчас. Действовать они начнут в лучшем случае с января 2023 года.

Теперь за счет сферы общественного питания решили поддержать отечественного производителя. Причем точных расчетов о реальной необходимости в особых условиях работы для кыргызстанских производителей напитков просто нет. Непонятно, каков масштаб проблемы, в каких кафе нет отечественных напитков.

Вместо того чтобы решить проблему точечно, власти пытаются изменить правила игры для всего Кыргызстана.

«Насколько я понял, это несколько производителей минеральной воды просто пожаловались, что не могут попасть в заведения в Бишкеке. Но в стране тысячи заведений общепита. Из-за того, что есть проблема у нескольких компаний в одном городе, будут страдать все. Законодательство нельзя точечно применить, это так не работает. Получается, оно будет действовать по всей стране, регулировать все предприятия общепита», — отмечает эксперт Азамат Акенеев.

Нарушить законы и создать барьеры

Бизнес-ассоциации, которые работают в сфере общепита, неоднократно говорили о нарушении Министерством экономики и коммерции законодательства. Причем не только Кыргызстана, но и международного.

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«Эта поправка нарушает Закон «О конкуренции», где ей дается четкое определение «свободная состязательность хозяйствующих субъектов на рынке». Игроки рынка самостоятельно определяют свою экономическую судьбу посредством здорового рыночного соперничества и без необоснованного вмешательства в процесс», — говорит глава Ассоциации предприятий общественного питания Анатолий Деревинский.

С ним согласен и экономист Азамат Акенеев. Он напомнил, что соглашения о свободной торговле с ЕАЭС и ВТО означают равные условия работы как при внешней, так и при внутренней торговле. Мы не можем создавать барьеры для товаров из других стран. Сейчас же проект постановления кабмина говорит, что импортных напитков должно быть не больше 50 процентов. А отечественных — не менее 50 процентов.

«Устанавливаются совершенно разные правила игры для импортных и отечественных производителей. Если документ примут, будут жалобы. Кыргызстан все равно заставят его отменить», — уверен эксперт.

Открыть ворота коррупции

И предприниматели, и эксперты уверены, что документ просто нерабочий. Непонятно, что считать отечественным производством, а что импортным, как определять наличие 50 процентов кыргызстанских напитков. В итоге вместо реальной поддержки отечественного производства просто откроют новую лазейку для проверяющих.

В случае отсутствия нужного ассортимента по различным причинам бизнесу грозит штраф. Следовательно, растет вероятность коррупции.

В Ассоциации общепита отметили, что новые требования отрицательно скажутся на отрасли. Это дополнительная нагрузка на бюджет и, соответственно, трудозатраты точек общественного питания. Им придется закупать напитки для обеспечения такого требования и организовывать логистические цепочки. К тому же нарушено право предпринимателя самостоятельно определять ценовую политику и политику по безопасности реализуемой продукции.

Постановление будет декларативным, целей не достигнет, зато создаст большие проблемы и возможности для проверяющих вымогать, грубо говоря, взятки у бизнеса за якобы нарушения. Азамат Акенеев

С ним согласна и глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева. Она отмечает, что для нормальной работы любого закона весь смысл и процесс применения новых норм на практике должны быть понятны. Все стороны должны знать, как действовать.

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Более того, решить имеющиеся проблемы с доступом на рынок можно и действующими законами. Для этого не обязательно придумывать что-то новое. Если предприятие считает, что есть сговор и его продукцию специально «не пускают» в какое-то кафе, это нарушение законодательства о конкуренции. Можно пожаловаться в Службу антимонопольного регулирования, которая примет меры.

В законодательстве прописаны механизмы защиты национального производителя.

«Думаю, что большая ошибка допущена при инициировании. Нужно отозвать документ. Уверен, что все проблемы можно решить в рамках действующего законодательства. Все равно рынок решает. Предприниматель всегда заинтересован в том, чтобы получить прибыль. Какие напитки у него идут лучше, те он и будет ставить, а не будет смотреть на законы», — заключил Азамат Акенеев.