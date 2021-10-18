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Экономика

С начала года возвращено 4,2 миллиарда сомов налоговой задолженности

За девять месяцев 2021-го в бюджет возвращено 4 миллиарда 224,8 миллиона сомов налоговой задолженности. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 1 миллиард 237,2 миллиона сомов, или на 41,4 процента. Принудительно взысканы 3 миллиарда 615,3 миллиона сомов. Кроме того, на расчетные счета налогоплательщиков выставлены 1 тысяча 306 налогово-платежных требований на 1 миллиард 367,9 миллиона сомов, из них взысканы 392,8 миллиона сомов.

«С начала года в суд переданы 1 тысяча 130 материалов на 1 миллиард 616,7 миллиона сомов. В пользу бюджета рассмотрены 568 материалов на 1 миллиард 269,6 миллиона сомов. За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложены 2 тысячи 306 штрафов на 4,9 миллиона сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210741/
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