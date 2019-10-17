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Общество

Цифра дня. 37 налоговиков наказали после жалоб населения с начала 2019 года

С начала 2019 года 37 сотрудников Налоговой службы Кыргызстана наказали после жалоб населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, 8 сотрудников получили строгий выговор, 11 — выговор, 8 — замечание, строго предупредили 6 сотрудников, 4 — уволили.

Всего за девять месяцев в Налоговую службу поступило 130 обращений и жалоб. В ходе служебных проверок на неправомерные действия сотрудников налоговых органов факты не подтвердились по 45 заявлениям, подтвердились — по 38, частично подтвердились — по 2. Еще 14 заявлений рассматривают.
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