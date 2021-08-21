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Экономика

Кыргызстан участвует в создании концепции Евразийской товаропроводящей системы

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов присоединилось к работе Евразийского банка развития по формированию концепции Евразийской товаропроводящей системы. Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Отмечается, что соответствующий меморандум на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков.

Стороны также договорились оказывать содействие, необходимое для достижения целей взаимовыгодного сотрудничества.

В настоящее время ЕАБР совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) проводит исследование с целью формирования концепции Евразийской товаропроводящей системы. Работа ведется в странах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России), Таджикистане (государство — участник ЕАБР) и Узбекистане (потенциальная страна — участница ЕАБР). В рамках исследования будут изучены товарооборот государств, торговые балансы продовольственных товаров, действующая инфраструктура.

Кроме того, будут определены транспортно-логистические коридоры и требования по функционированию оптово-распределительных центров. Далее будет сформирована целостная картина Евразийской товаропроводящей системы и разработаны практические шаги по внедрению концепции: созданию единой цифровой платформы и гармонизации законодательства в государствах ЕАЭС. Завершающим этапом станет оценка интеграционного экономического эффекта от реализации данного проекта.

«Создание эффективной системы торговли продовольственными товарами без барьеров и ограничений является одним из важнейших приоритетов интеграционного взаимодействия стран — участниц ЕАЭС. Развитие Евразийской товаропроводящей системы позволит комплексно решить ряд стратегических вопросов. Это повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, снижение издержек при производстве, хранении и транспортировке товаров. Будет достигнута оптимизация цепочек доставок. Все это поспособствует стабилизации цен на продовольственную продукцию в регионе, увеличению доходов производителей и снижению расходов конечных потребителей», — заявил Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204658/
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