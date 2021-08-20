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Экономика

В ЕАЭС создается рабочая группа по цифровой трансформации

На заседании Евразийского межправительственного совета решили сформировать рабочую группу высокого уровня по вопросам цифровой трансформации. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Основная цель создания группы — проработка соглашения об обороте данных в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, она должна выработать подходы по реализации приоритетных направлений цифровой повестки, цифровой трансформации отраслей экономики, рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, развитию цифровой инфраструктуры в странах Евразийского экономического союза.

В состав рабочей группы войдут руководители или заместители руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС, отвечающих за разработку и реализацию программ по цифровой трансформации отраслей экономики. При ней планируют создать экспертные подгруппы, куда включат представителей заинтересованных органов государственной власти и бизнес-сообществ стран союза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204607/
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