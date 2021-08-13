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Экономика

В Кыргызстане в качестве залога предлагают принимать золотые слитки

В Кыргызстане предлагается дать возможность выставлять в качестве залога по кредиту золотые мерные слитки и ценные бумаги. С такой инициативой выступил Национальный банк.

Регулятор вынес на общественное обсуждение поправки в деятельность коммерческих банков, которыми расширяется список видов залога по кредиту. Так, залог в виде автотранспорта не может составлять более 10 процентов от суммы кредита.

Кроме того, Нацбанк считает возможным внести в приемлемые виды залогового обеспечения золото в виде аффинированных мерных слитков, эмитируемых НБ КР (в виде заклада), а также других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж республики по наивысшей и следующей за наивысшей категорией листинга в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203978/
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