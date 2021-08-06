В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020-го бензин подорожал в 1,6 раза

В республике продолжают расти розничные цены на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Результаты ежедневного мониторинга средних розничных цен на ГСМ показали, что в июле 2021 года цены на бензин АИ-92 в среднем по республике составили 53,32 сома и по сравнению со средней розничной ценой за июль предыдущего года повысились в 1,6 раза, а цены на дизельное топливо составили 48,11 сома за литр и возросли почти в 1,4 раза.

При этом выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин АИ-92 в Исфане (57,75 сома), Баткене (57,12 сома) и Ноокате (56,10 сома за литр), а минимальные цены на него зафиксированы в Токмаке (51,46 сома), Нарыне (51, 63 сома) и Таласе (51, 69 сома).

Наибольший рост цен на бензин по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка и городе Джалал-Абаде — на 75,3 процента, а также Токмаке — на 73,6 процента.

«Больше всего превысили среднереспубликанский показатель розничные цены на дизельное топливо в Ноокате (51,55 сома), Баткене (51,16 сома) и Кара-Суу (50,14 сома за литр), а минимальные цены на него наблюдались в городах Токмаке (45,86 сома), Нарыне (46,24 сома) и селе Чаек (45,92 сома за литр). Значительный рост цен на дизельное топливо по сравнению с июлем предыдущего года зафиксирован селе Покровка — на 43,3 процента, в городах Ноокате — на 49,9 процента и Таласе — на 45,7 процента», — говорится в сообщении.