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Экономика

С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов

После небольшого падения на прошлой неделе доллар отыграл позиции и вернулся к прежним значениям.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 84,45-84,6 сома, а продают — по 84,85-84,9 сома. Номинальный курс установлен в 84,6655 сома (рост — на 0,13 процента).

С начала недели доллар подорожал на 30 тыйынов.

Курс евро также немного вырос. Сейчас его покупают по 99-99,7 сома, продают — по 100,5-101,5 сома. Официальный курс составляет 100,1043 сома (рост — на 0,52 процента).

Подрос и российский рубль. Курс покупки сегодня 1,14 −1,148 сома, продажи — 1,157-1,163 сома. При этом номинальный курс Нацбанка составляет 1,1502 сома (рост — на 0,45 процента).

Казахский тенге остается стабильным. Его покупают по 0,17-0,19 сома, продают — по 0,2-0,21 сома при официальном курсе в 0,1994 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202497/
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