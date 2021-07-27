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Экономика

Состоялось первое заседание Антикоррупционного делового совета. О чем говорили

Сегодня прошло первое рабочее заседание Антикоррупционного совета при президенте КР с участием представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба АДС.

По словам генерального секретаря АДС Нурипы Мукановой, сейчас необходим рывок в развитии экономики, но в стране есть огромные барьеры в развитие бизнеса. Одним из таких барьеров является коррупция. Она призвала бизнесменов совместно с Антикоррупционным деловым советом выстроить эффективную работу.

«Приоритетным направлением деятельности совета будет защита бизнеса от коррупционных взаимодействий с госорганами, защита прав собственности внутренних и внешних инвесторов, ответственность предпринимателей за ведение бизнеса без коррупции и выход из теневой экономики. Главным тормозом в развитие бизнеса и экономики на сегодня является крышевание, отсутствие открытой и честной конкуренции и политическая коррупция», — заявила Нурипа Муканова.

Предприниматели в свою очередь обратили внимание на необходимость эффективной реализации указа президента о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства.

Признались они и в том, что большинство проблем бизнеса основаны на коррупции.

«Это мешает правильному развитию бизнеса, ведь бизнес хочет системных улучшений. Он хочет работать и приносить реальную пользу. Должна быть защита не на словах, а на деле. Законы правильные, но их исполнение очень сильно хромает. Идет противодействие исполнению законов. Мы надеемся, что создание Антикоррупционного делового совета при президенте и инвентаризация законов дадут новый толчок развития экономики», — высказалась президент Ассоциации поставщиков КР Гульнара Ускенбаева.

Бизнесменам также рассказали о принципах работы АДС и о том, кто войдет в его состав и на каких условиях.

Нурипа Муканова пообещала, что будет открытый и прозрачный отбор.

«Пришло время отделять сращивание бизнеса и власти. Поймите, нельзя бесконечно сидеть на двух стульях. Либо вы занимаетесь бизнесом, либо политикой. Тем более не идут в Антикоррупционный совет, чтобы «крышевать» бизнес. Либо ты идешь в политику и служишь народу, либо в бизнес и АДС. В совете надо в первую очередь работать, а не лоббировать собственные интересы», — заявила Нурипа Муканова, призвав бизнес делегировать своих представителей в АДС.

Все решения Антикоррупционного делового совета будут утверждаться президентом и станут обязательными для исполнения всеми госорганами, аппаратами президента и кабмина. Бизнес и глава АДС уже определили, какие темы будут обсуждаться на первом заседании с участием президента. Кроме того, для выработки направлений работы совета такие же встречи в ближайшее время пройдут с гражданским сектором, научными и образовательными учреждениями.

Напомним, АДС создан указом президента в начале июля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202306/
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