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Экономика

Цифра дня. 19,9 тысячи бизнесменов используют ККМ-онлайн

На территории Кыргызстана 19 тысяч 923 субъекта предпринимательства применяют контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных в режиме онлайн. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В том числе в автоматизированной информационной системе «ККМ онлайн» зарегистрировано 18 тысяч 117 ККМ-онлайн, через операторов фискальных данных — 1 тысяча 806 ККМ. При этом 1 тысяча 850 ККМ без функции онлайн на стадии розыска и снятия с регистрации.

Напомним, что с 1 июля 2021 года на территории республики применение ККМ осуществляется по новым стандартам. Нельзя использовать старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени и зарегистрированные в налоговых органах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202125/
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