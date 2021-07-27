Цифра дня. 19,9 тысячи бизнесменов используют ККМ-онлайн

На территории Кыргызстана 19 тысяч 923 субъекта предпринимательства применяют контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных в режиме онлайн. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В том числе в автоматизированной информационной системе «ККМ онлайн» зарегистрировано 18 тысяч 117 ККМ-онлайн, через операторов фискальных данных — 1 тысяча 806 ККМ. При этом 1 тысяча 850 ККМ без функции онлайн на стадии розыска и снятия с регистрации.

Напомним, что с 1 июля 2021 года на территории республики применение ККМ осуществляется по новым стандартам. Нельзя использовать старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени и зарегистрированные в налоговых органах.