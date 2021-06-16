В ЕАЭС введут ограничения на экспорт гречихи

Евразийский экономический союз унифицирует экспортные меры в отношении гречихи. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что коллегия ЕЭК решила ввести единую меру нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи. Мера вводится сроком по 31 августа этого года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Квота на вывоз гречихи из Казахстана устанавливается на уровне 4,2 тысячи тонн.

«Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

При этом он подчеркнул, что гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств Евразийского экономического союза. ЕЭК обратилась с просьбой к Беларуси и России — не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи (код 1008 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС), затрагивающих в том числе вопросы взаимной торговли.