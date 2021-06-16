21:21
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Экономика

В ЕАЭС введут ограничения на экспорт гречихи

Евразийский экономический союз унифицирует экспортные меры в отношении гречихи. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что коллегия ЕЭК решила ввести единую меру нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи. Мера вводится сроком по 31 августа этого года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Квота на вывоз гречихи из Казахстана устанавливается на уровне 4,2 тысячи тонн.

«Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

При этом он подчеркнул, что гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств Евразийского экономического союза. ЕЭК обратилась с просьбой к Беларуси и России — не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи (код 1008 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС), затрагивающих в том числе вопросы взаимной торговли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197886/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС будут определены права и обязанности участников электронной торговли
В ЕАЭС будут тестировать технологию оформления товаров электронной торговли
В договор о ЕАЭС вносят поправки, упрощающие работу мигрантов
В ЕАЭС создан общий рынок драгоценных металлов и камней
ЕЭК обнулила пошлины на трикотажные полотна и товары для солнечных батарей
1 июля стартует цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ»
Одобрен последний документ для создания ювелирного рынка ЕАЭС
В ЕАЭС введена ввозная пошлина на отдельные виды светодиодных ламп
В ЕАЭС будут поддерживать кооперацию при внедрении технологий
Кыргызстан предлагает запустить проект по общему рынку электроэнергии ЕАЭС
Популярные новости
Пассивный доход. Как получать деньги не&nbsp;работая Пассивный доход. Как получать деньги не работая
Centerra заявляет о&nbsp;захвате рудника &laquo;Кумтор&raquo;, основанном на&nbsp;ложных утверждениях Centerra заявляет о захвате рудника «Кумтор», основанном на ложных утверждениях
Как популизм депутата может подорвать доверие к&nbsp;банкам Как популизм депутата может подорвать доверие к банкам
Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в&nbsp;Казахстан и&nbsp;Узбекистан Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в Казахстан и Узбекистан
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
16 июня, среда
21:11
Исчезновение Орхана Инанды. Милиция считает, что к похищению готовились заранее Исчезновение Орхана Инанды. Милиция считает, что к похи...
21:00
COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: в Бишкеке без осадков
20:52
В ЕАЭС введут ограничения на экспорт гречихи
20:37
В Бишкеке водитель KIA управлял авто с подложными номерами. Его задержали